Polizei Essen / Essen: Raubversuch auf Frohnhausener im ...

Essen: Raubversuch auf Frohnhausener im Westbahnhof - Polizei sucht mögliche Zeugen

Essen - 45144 E-Frohnhausen: In der Zwischenebene unter den Gleisen am Bahnhof Essen-West versuchten zwei unbekannte Männer am Samstag, 21. April gegen 2:15 Uhr einen 56-jährigen Frohnhausener zu berauben.

Aus einem kurzen belanglosen Gespräch in der Zwischenebene folgte unvermittelt der Griff zu dem Rollkoffer des 56-Jährigen in der Absicht, diesen zu stehlen. Trotz massiver Gewalt konnte der Essener den Rollkoffer festhalten, stürzte aber auf den Hinterkopf und verletzte sich leicht. Die Täter ließen daraufhin von dem Mann ab und flüchteten unerkannt.

Ein weiterer Reisender stieß kurz darauf auf den Verletzen und kontaktierte Polizei und Rettungsdienst. Der verletzte Essener, der zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gefahren wurde, beschrieb die Täter als Südländer. Einer der Täter war zirka 25 Jahre alt, schlank, nur 150 cm groß, hatte dunkle kurze Haare und dunkle Bekleidung.

Aufgrund der frühen Uhrzeit haben möglicherweise Taxifahrer oder Busfahrer die Täter im oder am Bahnhof gesehen. Unter der Rufnummer 0201/829-0 nimmt der Ermittler des Kriminalkommissariats 31 die Hinweise entgegen. (ChWi)

