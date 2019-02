Polizei Essen / Essen: Sachbeschädigung und Schlägerei nach ...

Essen: Sachbeschädigung und Schlägerei nach Discobesuchen in der Essener Innenstadt - alkoholisierte Feiernde prügeln sich mit Türstehern

Essen - 45117 E-Stadtkern: Zu zwei größeren Einsätzen rückten Beamte der Polizeiwache Innenstadt an diesem Wochenende raus, bei denen sich alkoholisierte Feiernde mit den Türstehern prügelten. Der erste Einsatz ereignete sich Samstagmorgen (16. Februar) vor einer Diskothek auf der Gildehofstraße. Fünf Männer verließen gegen kurz nach 4 Uhr die Lokalität. Aus der Gruppe heraus trat plötzlich ein 22-jähriger Mülheimer unvermittelt gegen eine Glasscheibe, die daraufhin teilweise splitterte. Die Türsteher (35/43) beobachteten die Situation und beabsichtigten nun, die Personalien für einen Regressanspruch aufzunehmen. Noch bevor die Personalien aufgenommen werden konnten, floh die Personengruppe in Richtung Steeler Straße. Die Türsteher folgten den Männern. Auf der Steeler Straße schafften sie es, den Scheibentreter zu stoppen. Dies bemerkte ein Freund (42) aus der Gruppe. Um die Türsteher zu stoppen und eine Flucht zu ermöglichen, hob der 42-Jährige mehrere handgroße Steine vom Boden auf und warf sie in Richtung der Türsteher, die glücklicherweise unverletzt blieben. Mit Eintreffen der alarmierten Polizisten beruhigte sich die Lage zunehmend. Neben den beiden Tätern konnten auch die drei weitestgehend unbeteiligten Männer angetroffen werden. Sie alle waren nicht unerheblich alkoholisiert. Der 42-jährige Essener wurde festgenommen und durfte erst nach seiner erkennungsdienstlichen Behandlung das Polizeipräsidium wieder verlassen. Die Kripo ermittelt.

In der Nacht von Samstag (16. Februar) auf Sonntag (17. Februar) gegen 0:10 Uhr rückten mehrere Streifenwagen zu einer großen Schlägerei mit sieben Beteiligten auf dem Kennedyplatz aus. Vor der dortigen Festscheune kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen aggressiven, alkoholisierten Gästen und den dortigen Türstehern. Nach Eintreffen der Beamten konnte ermittelt werden, dass es zu zwei zeitgleichen Schlägereien gekommen ist. Bei der ersten Auseinandersetzung versuchte ein zuvor mit einem Hausverbot auferlegter Essener (20) wieder in die Festscheune zu kommen. Mehrfach teilten die Türsteher (37/44/43) dem Mann mit, dass er die Hütte nicht mehr betreten darf. Es folgte eine Rangelei, die dann in eine Schlägerei ummünzte. Dabei griff ein Freund (27) des 20-Jährigen ein, der ebenfalls auf die Türsteher einprügelte. Fast zeitgleich versuchte ein Gast (49) aus der Hütte ins Freie zu treten. Dabei hatte er einen Bierkrug in der Hand. Da das Mitnehmen des Bierkruges nicht erlaubt ist, sprachen ihn eine Kellnerin (29) und einer der Türsteher an. Respektlos und beleidigend machte der Mann deutlich, dass ihm die Aufforderung nicht interessiere und er nun mit dem Bierkrug die Örtlichkeit verlassen wird. Als der Türsteher ihn daran hindern wollte, schlug der Essener mit dem Bierkrug in Richtung des Türstehers. Es folgte eine Schlägerei, die aber durch das schnelle Erscheinen der bereits alarmierten Beamten augenblicklich beendet wurde. Die drei Männer waren alle stark alkoholisiert. Sie erhielten Platzverweise. Die Kripo ermittelt.

