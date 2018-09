Polizei Essen / Essen: Trickbetrüger vor Ort - Bleiben Sie ...

Essen: Trickbetrüger vor Ort - Bleiben Sie misstrauisch!

Essen - 45117 E-Stadtgebiete: Auch an diesem Wochenende versuchten Trickbetrüger es erneut, Senioren durch perfide Maschen um ihr Bargeld und ihre Wertsachen zu bringen. Dazu nutzen sie weiterhin den "falschen Polizeibeamten" als Betrugsmasche. Bei zwei Vorfällen erschienen sogar vermeintliche Polizeibeamte an den Wohnanschriften der älteren Leute, konnten aber keine Beute machen. Am Samstag (29. September) gegen 17:00 Uhr meldete sich ein falscher Polizeibeamter bei einer älteren Dame (84) an der Ehrenzeller Straße. Sie sei auf einer Liste von Einbrechern notiert gewesen, so die Aussage der Betrüger. Um ihr Hab und Gut zu schützen müsse die Polizei die Wertgegenstände in Verwahrung nehmen. Die Dame wurde mehrfach angerufen und immer mehr unter Druck gesetzt. Glücklicherweise erkannte eine aufmerksame Nachbarin (66) die perfide Masche, als ein unbekannter Mann bereits vor der Haustür stand und das Bargeld von der Dame verlangte. Sie verscheuchte den Betrüger. Der Mann wird beschrieben als zirka 180 cm groß. Er hatte eine stabile Figur, schwarze Haare, eine schwarz Brille, eine schwarze Lederjacke und eine dunkle Hose an. Sein Aussehen beschreibt die Essenerin als ausländisch, wobei er akzentfrei Deutsch sprach. Ein weiterer Vorfall ereignete sich um 16:15 Uhr. Eine 75-jährige Essenerin, die ebenfalls in Altendorf lebt, wurde von einem falschen Polizeibeamten angerufen. Noch während des Telefonats klingelte es an der Wohnung der Dame. Der unbekannte Mann gab sich ebenfalls als Polizeibeamter aus. Auf Nachfrage, ob er sich denn ausweisen könne, gab er an, den Ausweis im Auto vergessen zu haben. Danach verschwand der Mann. Er wird beschrieben als zirka 175 cm groß, von normaler Statur, kurze dunkle wellige Haare und glatt rasiert. Er hatte ein deutsches Erscheinungsbild. Er trug eine schwarze Lederjacke, ein kariertes Hemd und eine dunkle Jeans. Sei Deutsch war akzentfrei. Da sich beide Fälle in Altendorf ereigneten fragt die Polizei nun: Wer hat die beiden oben beschriebenen Personen gesehen? Kennt jemand die Personen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0201 / 829-0 entgegen. (ChWi)

OTS: Polizei Essen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11562 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11562.rss2

Rückfragen bitte an: Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen