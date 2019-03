Polizei Essen / Essen: Trickreiche Betrüger machen keinen Halt - ...

Essen: Trickreiche Betrüger machen keinen Halt - Polizei rät erneut zur Wachsamkeit

Essen - 45117 E.-Stadtgebiete: Am gestrigen Dienstag, 26. März, kam es über den Tag hinweg zu zahlreichen Fällen von Trickbetrug und Trickdiebstahl. In Überruhr-Holthausen versuchte gegen 12:30 Uhr ein Betrüger am Telefon sein fragwürdiges Glück. Er gab sich gegenüber einer 69-jährigen Seniorin als vermeintlicher Enkel aus und teilte mit, einen großen Unfall verursacht zu haben, bei dem jemand sterben könne. Um einer angeblichen Kaution zu entgehen, bat er sie um Hilfe und der Zahlung hohen Geldbetrages. Anschließend gab er den Hörer an einen vermeintlichen Polizeibeamten ab. Als der falsche Polizist mitbekam, dass auch die Tochter (41) der Seniorin anwesend war, schickte er diese kurzerhand zum Amtsgericht Düsseldorf. Der Seniorin legte er nahe, den Hörer neben das Telefon zu legen und das Geld bei einer Bank zu besorgen, was die 69-Jährige auch tat. Als die 41-jährige Tochter kurze Zeit später in Düsseldorf vor verschlossenen Türen stand, wurde sie skeptisch und begab sie sich wieder auf den Rückweg. Sie erreichte per Mobiltelefon ihren angeblich verunglückten Sohn, der sich wohlauf in Köln aufhielt. Die mutmaßlichen Betrüger meldeten sich unterdessen erneut bei der Seniorin und fragten, ob diese allein sei. Als sie dies bejahte, beendete der Anrufer das Gespräch. Nachdem die Tochter wieder in Essen war, klärte sie ihre Mutter darüber auf, dass es ihrem Enkel gut geht und verständigte die Polizei. Die vermutlichen Trickbetrüger meldeten sich nicht mehr. Es kam zu keinem Vermögensschaden. In Altenessen rief gegen 16:07 Uhr ebenfalls ein angeblicher Familienangehöriger bei einer 84-jährigen Seniorin an. Er bat die Essenerin, ihm eine 5-stellige Summe zu leihen. Er eröffnete das Gespräch mit "Weiß du wer hier ist?". Die aufmerksame Seniorin erkannte den Betrugsversuch, beendete das Gespräch und informierte umgehend die Polizei. So verhinderte die vorsichtige Seniorin, dass es zu einem Vermögensschaden kommen konnte. Im Südostviertel gab sich gegen 12:00 Uhr Mittag an der Steeler Straße ein Mann als Wasserwerker aus und verschaffte sich so Zutritt zu der Wohnung einer 89-Jährigen. Während der vermeintliche Wasserwerker die Seniorin ablenkte, betrat ein Komplize die Wohnung und entwendete Schmuck aus einem Schmuckkästchen. Einer der Männer wird wie folgt beschrieben: Etwa 1,90 groß, 35-40 Jahre, sportliche Statur, dunkle Haare, buntes T-Shirt, Jeanshose. In Rüttenscheid an der Johannastraße täuschten zwei Frauen gegen 13:00 Uhr eine 87-Jährige mit dem sogenannten Zetteltrick. Unter dem Vorwand einer Nachbarin einen Zettel schreiben zu müssen, gelangten die mutmaßlichen Betrügerinnen in die Wohnung der Essenerin. Dort betrat eine der Frauen unbemerkt das Schlafzimmer und entwendete Schmuck sowie Bargeld. Eine der Frauen kann wie folgt beschrieben werden: Etwa 1,60 groß, 30-40 Jahre, normale Statur, braune Haare, hübsches/gepflegtes Äußeres, sprach in flüssigem Hochdeutsch. Die Polizei nimmt Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern und Täterinnen unter der 0201/829-0 entgegen. Die angesprochenen Fälle zeigen, wie wichtig es ist, vor allem Senioren in Bezug auf das Thema Trickbetrug/Trickdiebstahl zu sensibilisieren. Eine der Seniorinnen kannte die Masche bereits und reagierte daher sehr gut. Wir bitten Sie erneut: Machen Sie ihre Eltern/Großeltern auf das Thema aufmerksam. Jeder kann Opfer von Trickbetrug/Trickdiebstahl werden! Seien Sie bitte wachsam, lassen Sie keine unangemeldeten Personen in Ihre Wohnung und wenden Sie sich sofort unter der 110 an die Polizei, wenn Sie denken, Opfer eines Betrugs geworden zu sein. Die Polizei wird Sie niemals am Telefon dazu auffordern, Geld oder ähnliches auszuhändigen! /AL

