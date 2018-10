Polizei Essen / Essen: Unbekannte Täter überfallen 22-Jährigen ...

Essen: Unbekannte Täter überfallen 22-Jährigen und verletzen ihn schwer - Polizei sucht dringend Zeugen

Essen - 45139 E.- Frillendorf: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 9. Oktober, kam es auf der Straße "Am Zehnthof" zu einem Raubdelikt, bei dem ein 22-Jähriger schwer verletzt wurde.

Gegen 23:20 Uhr war der Essener zu Fuß auf der Straße "Am Zehnthof" unterwegs. Dann fielen dem 22-Jährigen zwei männliche Personen auf. Einer der beiden Täter lief an dem Essener vorbei, nahm ihn völlig unvermittelt von hinten in einen Würgegriff und drückte ihn zu Boden. Sein Komplize stand unweit vom Geschehen an einem Hauseingang "Schmiere".

Unter Vorhalt eines Messers verlangte der Haupttäter die Herausgabe seiner Wertgegenstände. Nachfolgend schlug er den Kopf des Esseners auf den Boden - dabei verlor dieser das Bewusstsein.

Als der 22-Jährige wieder zu sich kam, stellte er fest, dass er an einer anderen Stelle abseits von der Tatörtlichkeit lag. Zudem waren ihm seine Wertgegenstände gestohlen worden. Der Geschädigte lief zu einem Anwohner, der die Polizei und einen Rettungswagen informierte. Der 22-Jährige wurde in ein Krankenhaus gefahren, wo er stationär verblieb.

Die mutmaßlichen Räuber können wie folgt beschrieben werden:

Der Haupttäter soll circa 1,75 Meter groß sein und hat eine stabile Statur. Der Mann hat ein südländisches Erscheinungsbild und trägt einen Bart. Während der Tatausführung war er mit einem dunklen Kapuzenpullover der Marke Adidas und einer dunklen Hose bekleidet.

Zu seinem Komplizen kann lediglich gesagt werden, dass es sich um eine männliche Person handelt.

Der Ermittler des Raubkommissariats 31 sucht dringend Zeugen, die den Vorfall auf der Straße "Am Zehnthof" beobachtet haben.

Wer kann Angaben zu dem Duo machen? Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 0201/829-0 in Verbindung zu setzten. /SaSt

