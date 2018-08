Polizei Essen / Essen: Verkehrsdelikt endet mit Strafanzeigen und ...

Essen: Verkehrsdelikt endet mit Strafanzeigen und einer Nacht im Polizeigewahrsam

Essen - 45143 E.-Altendorf: Während der Kontrollen in der nördlichen Innenstadt fielen den Polizisten am Freitagabend (17. August), 19.20 Uhr, ein blauer Mercedes und ein blauer Audi auf, die mitten auf der Kreuzung Altendorfer Straße /Haskenstraße standen. Plötzlich stiegen zwei Männer aus dem Mercedes aus, liefen zu dem 47- jährigen Audifahrer und schlugen ihm unvermittelt gegen den Kopf. Die Beamten eilten sofort zu den Fahrzeugen und der dortigen Auseinandersetzung. Einer der Tatverdächtigen bemerkte die Polizei und flüchtete in Richtung Haskenstraße. Den anderen Beteiligten schnappte sich die Polizei. Aufgrund der Thermik, sammelten sich mehrere Schaulustige an der Örtlichkeit, weshalb eine Verfolgung nach dem Flüchtigen nicht möglich war und weitere Polizisten als Unterstützung angefordert wurden. Warum es zu der körperlichen Auseinandersetzung kam, ist bislang unklar. Der Audifahrer verletzte sich leicht. Laut Zeugenaussagen habe der Mercedesfahrer den 47- Jährigen "geschnitten", woraufhin er ausweichen musste. Der 26- jährige Mercedesfahrer wurde zur Polizeiwache gebracht, wo er sich weiterhin aggressiv gegenüber den Beamten verhielt. Eine Überprüfung ergab, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und vermutlich Betäubungsmittel konsumierte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und anschließend verbrachte er die Nacht im Polizeigewahrsam. Der Flüchtige ist zirka 20-35 Jahre alt, hat seine schwarzen Haare nach hinten gestylt, er hat eine stabile Statur und ein südländischen Aussehen. Zur Tatzeit trug er ein Camouflage T-Shirt. Zeugen, die Hinweise zu der Person geben können oder wissen um welche Person es sich handelt, melden sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 0201/829-0. /JH

