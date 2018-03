Polizei Essen / Essen: Verkehrsunfälle in Essen fordern Verletzte

Essen: Verkehrsunfälle in Essen fordern Verletzte

Essen - 45131 E-Rüttenscheid/45356 E-Bochold: Zu Verkehrsunfällen mit Verletzten kam es Dienstag (13. März) in den Essener Stadtteilen Rüttenscheid und Bochold. Gegen 5:30 Uhr war eine Hyundai-Fahrerin mit ihrem i10 auf der Alfried-Krupp-Straße, aus Richtung Manfredstraße kommend, in Fahrtrichtung Wittekindstraße unterwegs. In Höhe des dortigen Krankenhauses überquerte eine Jugendliche den Fußgängerüberweg. Die 23 Jahre alte Essenerin lud die Fußgängerin auf. Die 17-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Sie wird in einem Krankenhaus stationär behandelt. Zu einem Auffahrunfall kam es gegen 12:15 Uhr im Stadtteil Bochold. Ein 63-Jähriger war mit einem Fiat auf der Bottroper Straße in Richtung stadtauswärts unterwegs. In Höhe der Friedrich-Lange-Straße fuhr der Autofahrer auf den Mini-Cooper einer 27 Jahre alten Frau aus Recklinghausen auf. Ihre 29-jährige Beifahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Verkehrskommissariate 2 und 3 haben die Ermittlungen aufgenommen. / MUe.

