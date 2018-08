Polizei Essen / Essen: Verkehrsunfall mit drei Verletzten - ...

Essen: Verkehrsunfall mit drei Verletzten - Zeugen gesucht

Essen - 45356 E.-Bergeborbeck: Heute Nacht (26. August), gegen 00:48 Uhr kam es auf der Bottroper Straße, kurz vor der Kreuzung mit der Econova Allee, zu einem Verkehrsunfall. Eine 21-Jährige war mit ihrem Seat Ibiza in Richtung Bottrop unterwegs. Im Fahrzeug befanden sich noch eine weibliche Beifahrerin (20 Jahre), sowie ein 21-jähriger Beifahrer. Nach eigenen Angaben und denen einer Zeugin befuhr die 21-Jährige den linken Fahrstreifen der Bottroper Straße aus Richtung Essen kommend. An der Kreuzung Alte Bottroper Straße/Sulterkamp fuhr ein BMW-Fahrer mit Gladbecker Kennzeichen auf dem rechten Fahrstreifen der Bottroper Straße an ihr vorbei. Kurz vor der Econova Allee kam der Seat dann nach links von der Fahrbahn ab und rutschte in die Mittelleitplanke. Das Fahrzeug drehte sich mehrmals um die eigene Achse und kam letztendlich zum Stehen. Bei dem Unfall wurden alle drei Fahrzeuginsassen verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Da bei der 21-jährigen Fahrerin der Verdacht besteht, dass sie den Seat unter Einfluss alkoholischer Getränke geführt hat, wurden ihr Blutproben entnommen. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, denen auf der Bottroper Straße in Fahrtrichtung Bottrop der Seat oder der dunkle BMW mit Gladbecker Kennzeichen bereits vorher aufgefallen sind. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/8290 bei der Essener Polizei zu melden. uf

