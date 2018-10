Polizei Essen / Essen: Wer hat auffällige Geräusche bemerkt? Wer ...

Essen: Wer hat auffällige Geräusche bemerkt? Wer hat Personen oder Fahrzeuge gesehen? Polizei ermittelt nach Einbruch

Essen - 45239 E-Fischlaken: Nach einem Einbruch in der Nacht von Montag auf Dienstag (17. September, 13 Uhr bis 18. September, 8 Uhr) sucht die Kriminalpolizei Zeugen, die auffällige Geräusche vernommen oder Fahrzeuge in der Zimmermannstraße, zwischen der Dodelle und der Straße "Auf'm Kahr, gesehen haben. In einem Haus auf der Zimmermannstraße brachen die unbekannten Einbrecher einen mehrere Kilo schweren Tresor aus der Wand heraus. Dazu nutzen die Täter vermutlich Werkzeug aus dem Keller. Eine Zeugin beobachtete gegen 22 Uhr Licht im Keller des Hauses. Möglicherweise haben die Täter das Licht eingeschaltet, um nach geeignetem Werkzeug Ausschau zu halten. Nun fragt die Ermittlerin des Kriminalkommissariats 32: Wer hat auffällige Personen, auffällige Geräusche oder ein auffälliges Fahrzeug gesehen? Jeder Hinweis kann zu den Tätern führen. Bitte melden Sie sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0201/829-0. (ChWi)

