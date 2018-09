Polizei Essen / Essen: Wo ist Emire A.? Polizei bittet ...

Essen: Wo ist Emire A.? Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe!

Essen - 45143 E-Altendorf: Mit einem Lichtbild fahndet die Polizei nach der Vermissten Emire A (35). Die Vermisste ist zuletzt von ihrer Schwester am gestrigen Tag (Donnerstag, 27. September) gegen 8 Uhr an der Altendorfer Straße gesehen worden. Seitdem ist sie nicht mehr gesehen worden. Die Vermisste ist zirka 165 cm groß, hat braune lange Haare, eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose an. Zudem soll sie offene Schuhe tragen. Es ist nicht auszuschließen, dass Emire unter dem Einfluss von Medikamenten steht und orientierungslos oder aber verwirrt ist. Wer kann der Kriminalpolizei Hinweise zum Aufenthaltsort vom Emire A. geben? Wer hat die junge Frau gesehen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Notrufnummer 110 und unter der Telefonnummer 0201-829-0 entgegen. (ChWi)

