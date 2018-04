Polizei Essen / Essen: Zehn geparkte Autos beschädigt - Polizei ...

Essen: Zehn geparkte Autos beschädigt - Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung

Essen - 45127 E.-Westviertel: Mindestens zehn Autos beschädigte ein Unbekannter in gleicher Weise in dem Bereich Hoffnungstraße / Maxstraße letzte Woche Mittwoch (11. April). Zwischen 06.30 Uhr und 12.30 Uhr zerkratze der Unbekannte möglicherweise mit einem Schlüssel oder einem anderen spitzen Gegenstand mehrere Autos. Fünf der Fahrzeuge befanden sich auf der Hoffnungstraße parkend in Richtung Lichtstraße. Alle standen am linken Fahrbahnrand. Die anderen Wagen waren in dem Bereich Maxstraße / Hoffnungstraße geparkt. Diese wurden alle an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Bei den Beschädigungen handelt es sich um dünne, lange Kratzer, die über die gesamte Fahrzeuglänge gehen. Das Kriminalkommissariat 34 sucht nun Zeugen, die in dem Zeitraum Jemanden bei der Tatausführung beobachtet haben oder weitere Hinweise geben können. Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 0201/829-0. /JH

