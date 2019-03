Polizei Essen / Essen: Zwei Motorradfahrer bei Verkehrsunfällen ...

Essen: Zwei Motorradfahrer bei Verkehrsunfällen verletzt- Mit steigenden Temperaturen erhöht sich auch die Zahl der Motorradfahrer im Verkehr

Essen - 45117 E.- Stadtgebiet:

E.-Überruhr-Holthausen: Freitagmorgen (22. März, 6.10 Uhr) stürzte ein 52-jähriger Essener Motorradfahrer auf dem Dellmannsweg und verletzte sich schwer. Offenbar fuhr der Essener mit seiner schwarzen Yamaha aus Burgaltendorf kommend in Richtung Klapperstraße. An einer Bremsschwelle, Höhe Haus Nummer 115, kam er den Spuren nach von der befestigten Fahrbahn ab und verlor die Kontrolle über das Krad. Sanitäter versorgten den Schwerverletzten bereits beim Eintreffen der Polizei und transportierten ihn später in ein Klinikum.

E.-Huttrop: Später (kurz vor 11 Uhr) meldeten Anrufer einen schweren Unfall auf der Steeler Straße 246. Als die ersten Polizeibeamten eintrafen, stand ein beschädigter grauer Ford Transit quer auf der Fahrbahn in Richtung Steele, ein stark beschädigtes Krad und der schwerverletzte Kradfahrer lagen davor. Auch dieser Kradfahrer, ein 29-jähriger in Essen wohnhafter Mann, brachten die Rettungskräfte sofort in das Essener Klinikum. Nach bisherigem Ermittlungsstand, wartete der 63-jährige Transitfahrer auf der rechten der beiden in Richtung Steele führenden Fahrbahnen. Als er nach links in die Gegenrichtung wenden wollte, übersah er den von hinten sich nähernden Kradfahrer auf der linken Fahrspur, der gegen seine linke Fahrzeugseite prallte. Weitere Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Mit den steigenden, frühlinghaften Temperaturen nehmen inzwischen wieder deutlich mehr Zweiradfahrer am Verkehrsgeschehen teil. Die Polizei weist auf diesen Umstand hin und bittet alle Verkehrsteilnehmer um erhöhte Wachsamkeit./Peke

