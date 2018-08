Polizei Essen / Mülheim a.d. Ruhr: Autofahrer übersieht Radfahrer ...

Mülheim a.d. Ruhr: Autofahrer übersieht Radfahrer beim Abbiegen - Radfahrer schwer verletzt

Essen - 45476 MH.-Styrum: Am Samstagnachmittag (18. August) übersieht ein Opelfahrer einen Radfahrer (42) vermutlich beim Abbiegen. Durch den Zusammenstoß verletzte der Radfahrer sich schwer. Gegen 17.10 Uhr fuhr ein 70- jährige Mülheimer die Oberhausener Straße in Richtung Oberhausen. An der Einmündung wollte er nach links in die Heckfeldstraße abbiegen. Plötzlich kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Fahrradfahrer, der vermutlich in selber Fahrtrichtung unterwegs war. Der 36- Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Die Polizei sperrte den Einmündungsbereich, Oberhausener Straße/Heckfeldstraße, für den Zeitraum der Unfallaufnahme. /JH

OTS: Polizei Essen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11562 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11562.rss2

Rückfragen bitte an: Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen