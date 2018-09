Polizei Essen / Mülheim a.d. Ruhr: Fünfer-Gruppe raubt ...

Mülheim a.d. Ruhr: Fünfer-Gruppe raubt 29-Jähriger das Handy - Polizei sucht Zeugen

Essen - 45468 MH.-Altstadt: Dienstagabend (18. September) gegen 21:40 Uhr raubte eine Gruppe von fünf bislang unbekannten Personen einer 29- jährigen Frau auf der Eppinghofer Straße das Handy. Die junge Frau verließ ein Tippspiellokal auf der Eppinghofer Straße. Plötzlich kam eine Gruppe von fünf Unbekannten - eine Frau und vier Männer - auf sie zu, beleidigte und bespuckte sie. Anschließend schlug ihr einer der Männer auf den Kopf und raubte ihr das Handy. Danach flüchtete die Gruppe in Richtung Sandstraße /Charlottenstraße. Die 29- Jährige wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Sie beschreibt den ersten Tatverdächtigen als zirka 190 cm groß. Er hat helle Augen und die blonden Haare an den Seiten kurz geschnitten. Der zweite Mann ist zirka 180cm groß, mit dunklen Haaren und ebenfalls hellen Augen. Ein weiterer Tatverdächtiger ist zirka 175 cm groß und trug zur Tatzeit ein schwarzes GUCCI T-Shirt und eine Kappe. Der vierte Unbekannte ist zirka 180cm groß und trug ein rotes Oberteil. Die einzige Frau der Gruppe ist zirka 180 cm groß, hat eine sehr dünne Figur und hat kurze blonde Haare. Einer der Tatverdächtigen soll nach der Tat in ein Wohnhaus auf der Eppinghofer Straße gegangen sein. Es ist daher nicht auszuschließen, dass die Personen der Gruppe in der unmittelbaren Nachbarschaft zur Tatörtlichkeit leben und wohnen. Das Kriminalkommissariat 35 sucht Zeugen, die Hinweise auf die beschriebenen Tatverdächtigen geben können oder möglicherweise den Raub beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen. /JH

