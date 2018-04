Polizei Essen / Mülheim a.d. Ruhr: Leichnam am Ufer der Ruhr ...

Mülheim a.d. Ruhr: Leichnam am Ufer der Ruhr entdeckt - Kriminalpolizei bestätigt die Identität des seit vergangenen Sonntag vermissten Mannes

Essen - 45473 MH.-Altstadt: Am Freitagabend (27. April) gegen 19.30 Uhr erhielt die Polizei von der Feuerwehr Mülheim Kenntnis, dass eine männliche leblose Person am Ufer der Ruhr, Nahe der Konrad-Adenauer-Brücke, entdeckt wurde. Die eingesetzte Notärztin konnte nur noch den Tod feststellen. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen und untersuchte den Leichnam. Am Samstagmorgen, 28. April, konnte die Kriminalpolizei den Toten zweifelsfrei als den Mann identifizieren, der vergangenen Sonntag (22.April) von der Schlossbrücke in Mülheim in die Ruhr sprang und nicht wieder auftauchte. Bei dem Toten handelt es sich um einen 22- jährigen jungen Mann aus Mülheim. /JH

