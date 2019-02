Polizei Essen / Mülheim a.d. Ruhr: Unfall durch vermutlich ...

Mülheim a.d. Ruhr: Unfall durch vermutlich übersehendes "Rotlicht" verursacht - eine verletzte Person

Essen - 45473 MH.-Winkhausen: Heute Morgen (22. Februar) gegen 9.10 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Aktienstraße/ Friedrich-Ebert-Straße. Eine 34-jährige Ford-Fahrerin fuhr auf der Gradeausspur der Friedrich-Ebert-Straße in Fahrtrichtung Styrum. Zeitgleich kam ein 47-Jähriger mit seinem Daimler Sprinter die Aktienstraße entlang und wollte links auf die Friedrich-Ebert-Straße in Fahrtrichtung Tourainer Ring abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es trotz erfolgter Vollbremsung zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Vermutlich hat die 34-Jährige die rote Ampel auf der Friedrich-Ebert-Straße übersehen. Durch den Unfall verletzte sie sich leicht und wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Der 47-Jährige blieb unverletzt. Der Ford Fiesta wurde von der Unfallörtlichkeit abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme wurde die Friedrich-Ebert-Straße kurzzeitig gesperrt. /JH

