Polizei Essen / Mülheim a.d. Ruhr: Zusammenstoß zwischen Auto und ...

Mülheim a.d. Ruhr: Zusammenstoß zwischen Auto und Fahrrad - Polizei sucht Radfahrer und weitere Zeugen

Essen - 45468 MH.-Altstadt: Am Montagmorgen (19. November) gegen 09.15 Uhr kam es an der Einmündung Parallelstraße/Klöttschen zu einem Zusammenstoß zwischen Auto- und Radfahrer. Der Seatfahrer (46) fuhr aus Richtung Bahnhof auf die Parallelstraße. In Höhe der Einmündung beobachtete er einen Fahrradfahrer, der aus Richtung Innenstadt kommend, über die Straße fuhr. Daraufhin blieb der Autofahrer stehen. Ohne auf die Straße zu schauen, fuhr der Radfahrer vom Gehweg auf die Straße, sodass er mit seinem stehenden Seat kollidierte. Der Radfahrer stürzte auf der Motorhaube, kletterte dort hinunter und fuhr mit den Worten "nichts passiert" weiter in Richtung Hauptbahnhof. Der Radfahrer war zirka 35 Jahre alt, hat eine sehr schlanke bis hagere Statur und trug eine schwarze Hose mit vielen Taschen. Auffällig war seine lange spitze Nase. Er fuhr mit einem Rennrad ohne Schutzblech. Das Verkehrskommissariat 4 sucht nun den Rennradfahrer selbst oder weitere Zeugen, die den Zusammenstoß beobachtet haben. Etwaige Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 0201/829-0. /JH

