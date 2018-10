Polizei Essen / Mülheim an der Ruhr: Aktionswoche Riegel vor - ...

Mülheim an der Ruhr: Aktionswoche "Riegel vor" - Sicher ist sicherer!

Essen - 45468 MH-Stadtkern: Das Technische Rathaus der Stadt Mülheim an der Ruhr, Hans-Böckler-Platz 5, bekommt Besuch von der Polizei. Im Rahmen der diesjährigen Aktionswoche haben Interessierte Bürgerinnen und Bürger am Donnerstag (25. Oktober 2018) die Möglichkeit, sich im Technischen Rathaus zum Thema Einbruchschutz für Haus und Wohnung durch die technischen Fachberater der Kriminalpolizei beraten zu lassen. Die Kripobeamten stehen mit ihrem Informationsangebot in der Zeit von 14-16 Uhr zur Verfügung. Terminabsprachen sind nicht erforderlich. /M.E.

OTS: Polizei Essen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11562 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11562.rss2

Rückfragen bitte an: Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen