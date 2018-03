Polizei Essen / Mülheim an der Ruhr - Essen: Versuchter Mord in ...

Mülheim an der Ruhr - Essen: Versuchter Mord in Mülheim/Ruhr durch Pfleger in 2017 - Polizeipräsident lädt zur Pressekonferenz

Essen - 45468 / 45117 Stadtgebiete: In München ermittelt aktuell eine Mordkommission gegen einen Pfleger, der im Verdacht steht, mehrere Menschen mit Insulin getötet zu haben. Der dort inhaftierte Mann kommt auch als Täter eines versuchten Mordes in Mülheim/Ruhr im vergangenen Jahr in Betracht. Über die damaligen Ermittlungen der Essener Polizei möchte der Polizeipräsident heute offen informieren.

Wann: 19. März 2018, 15 Uhr

Wo: Polizeipräsidium Essen, Büscherstraße 2-6, 45131 Essen

Interessierte Medienvertreter werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-1065 anzumelden. (LL)

