Polizei Essen / Mülheim an der Ruhr: Fotofahndung nach ...

Mülheim an der Ruhr: Fotofahndung nach unbekanntem Dieb und Betrüger - Foto - Unbekannter entwendet EC-Karte und hebt damit Bargeld ab

Essen - 45468 MH.-Stadtmitte: In der Zeit vom 12. Juli und dem 1. August 2018 entwendete der Unbekannte in einem Krankenhaus in Mülheim die EC-Karte einer Patientin.

Am 1., 2., und 6. August hob er mit der EC-Karte Bargeld an verschiedenen Bankautomaten ab. Mit einem Beschluss des Amtsgerichtes Duisburg wird nun öffentlich nach dem Unbekannten gefahndet. Hinweise zu seiner Identität nimmt das Betrugskommissariat KK 13 unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 entgegen. / SyC

