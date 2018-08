Polizei Essen / Mülheim an der Ruhr: Hoher Sachschaden nach ...

Mülheim an der Ruhr: Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfallflucht - Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen machen? Polizei sucht Zeugen

Essen - 45468 MH: Donnerstagabend (23. August) kam es auf der Oberstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 49-jähriger Mülheimer parkte seinen KIA am Mittwoch gegen 14 Uhr auf einer gekennzeichneten Parkfläche auf der Oberstraße. Als der Mann am Abend des Folgetages (gegen 21 Uhr) zu seinem geparkten Fahrzeug zurückkehrte, entdeckte er einen größeren Schaden an seinem Auto. Nach jetzigen Erkenntnissen beschrieben Anwohner das unfallflüchtige Fahrzeug als einen schwarzen Umzugs-Lkw mit Ladebühne, welches eine orangefarbene und weiße Aufschrift hatte. Der Ermittler sucht dringend Zeugen die Angaben zum Unfallverursacher oder zum Unfallgeschehen machen können. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 0201/829-0 in Verbindung zu setzen. /SaSt

