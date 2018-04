Polizei Essen / Mülheim an der Ruhr: Trickdiebinnen stehlen ...

Mülheim an der Ruhr: Trickdiebinnen stehlen Geldkassetten

Essen - 45473 MH.-Altstadt: Am Freitagmittag, 6. April um 11:30 Uhr, haben sich zwei bislang unbekannte Frauen Zugang zu einer Wohnung in der Tristanstraße verschafft. Dort entwendeten sie zwei Geldkassetten. Die mutmaßlichen Trickdiebinnen hatten die Seniorin vor dem Haus angesprochen und vorgegeben, ihr mit den Einkäufen helfen zu wollen. In der Wohnung wurde die Mülheimerin von einer der Tatverdächtigen abgelenkt, während die andere die Wohnung durchsuchte. Nachdem die Frauen die Wohnung verlassen hatten, musste die Seniorin feststellen, dass zwei Geldkassetten fehlten.

Die Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden: Die erste Tatverdächtige ist etwa 35 Jahre alt, 160 cm groß und hat braune Haare. Sie trug eine helle Jacke. Die zweite Tatverdächtige ist etwa 60 Jahre alt, 160 cm groß und hat weiße Haare. Sie hat eine kräftige Statur. Sie trug ebenfalls eine helle Jacke. Zeugen, die diese Personen beobachtet haben oder weitere Angaben machen können, können sich unter 0201/ 829-0 melden. / AKoe

