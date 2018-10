Polizei Gelsenkirchen / Aktionswoche Riegel vor! Sicher ist ...

Aktionswoche "Riegel vor! Sicher ist sicherer" Start beim Polizeipräsidium Gelsenkirchen am Mittwoch, 24.10.2018

Gelsenkirchen - Zum sechsten Mal startet am Mittwoch die landesweite Aktionswoche "Riegel vor! Sicher ist sicherer. Dabei wollen wir die Bürgerinnen und Bürger umfassend zum Thema Einbruchschutz informieren. Denn unser Ziel ist, dass noch mehr Taten als bislang im Versuchsstadium enden. Ein wichtiger Faktor hierbei ist die Tatsache, dass sich immer mehr Haus- und Wohnungsbesitzer um einen besseren Einbruchschutz kümmern. Geprüfte Schlösser und Riegel vor Fenstern und Türen stellen sicher, dass Täter nicht ins Haus gelangen und ihr Vorhaben schon frühzeitig abbrechen. Einbrecher wollen schnell ins Haus oder in die Wohnung einsteigen- ohne Verzögerung. Eine gute technische Sicherung bedeutet somit ein erhöhtes Risiko für Täter und einen guten Schutz für Bewohner. Als weiteren Faktor wollen wir an die Aufmerksamkeit unserer Bürgerinnen und Bürger appellieren. Wir wollen die Hemmschwelle abbauen bei verdächtigen Wahrnehmungen mit der Polizei auch über die Notrufnummer 110 Kontakt aufzunehmen. Wachsamkeit im eigenen Wohnumfeld vermeidet so manchen Einbruch und führt oft, dass Einbrecher die Tat nicht Begehen und oft auch von der Polizei festgenommen werden können. Vom 24. Oktober bis zum 31. Oktober haben wir folgende Veranstaltungen geplant: Mittwoch, 24.10.: 10-15 Uhr: Infostand zusammen mit dem Netzwerkpartner " Zuhause sicher" bei der Firma Gaida, Kirchstraße.17, 45879 Gelsenkirchen. Donnerstag, 25.10.: 10-14 Uhr: Beratung im Einkaufzentrum REWE, Feldhauser Straße 196, 45896 Gelsenkirchen. Freitag, 26.10.: 10-15 Uhr: Informationsstand bei mit dem Netzwerkpartner " Zuhause sicher" bei der Firma Kaussträter, Isoldenstraße 30, 45892 Gelsenkirchen Montag, 29.10.: 10:15 Uhr: Vortrag zum Thema Einbruchschutz bei unterschiedlichen muslimischen Institutionen Dienstag, 30.10.: 10-14 Uhr: Aktionstag zum Thema "Einbruchschutz" in der Hauptstelle der Volksbank Gelsenkirchen, Goldbergplatz 2 - 4, 45894 Gelsenkirchen. Mittwoch, 31.10.: 10-14 Uhr: Aktionstag in der Sparkasse Gelsenkirchen, Sparkassenstraße 3, 45879 Gelsenkirchen.

Darüber hinaus ist unser Banner-Bulli in den oben genannten Zeiten zu Information der Bürgerinnen und Bürger vor Ort in den Stadtteilen unterwegs.

Die Gelsenkirchener Polizei freut sich über ihren Besuch.

Polizei Gelsenkirchen Torsten Sziesze Telefon: 0209 / 365 2010 E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de www.polizei.nrw.de