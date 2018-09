Polizei Gelsenkirchen / Autofahrerin übersieht Fußgängerin - ...

Autofahrerin übersieht Fußgängerin - eine Schwerverletzte in Gelsenkirchen-Horst

Gelsenkirchen - Am Morgen des 18.09.2018, gegen 09.40 Uhr, fuhr eine 50-jährige Gelsenkirchenerin mit ihrem Pkw auf der Johannastraße in Richtung Essener Straße, um an der Kreuzung Turfstraße/Essener Straße nach rechts einzubiegen. Dabei übersah sie eine 17-jährige Fußgängerin, die die Fahrbahn bei Grün überqueren wollte. Es kam zu einem Zusammenstoß. Ein Rettungswagen brachte die verletzte Fußgängerin zur stationären Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme sperrten die eingesetzten Polizeibeamten die Essener Straße.

