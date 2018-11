Polizei Gelsenkirchen / Autofahrerin will wenden - Unfall mit ...

Autofahrerin will wenden - Unfall mit leichtverletzter Person in Rotthausen

Gelsenkirchen - Ein 16-jähriger Rollerfahrer ist am 07.11.2018, gegen 17.00 Uhr, auf der Steeler Straße in Richtung Rotthauser Straße unterwegs gewesen. Eine 43-jährige Gelsenkirchenerin fuhr vom Fahrbahnrand der Steeler Straße an und wollte wenden. Dabei übersah sie den 16-jährigen Gelsenkirchener, der nicht mehr ausweichen konnte und mit dem Pkw kollidierte. Der Rollerfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Die Polizeibeamten nahmen den Unfall auf und verständigten einen Rettungswagen, der den Jugendlichen in ein Krankenhaus brachte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden - der Roller war nicht mehr fahrbereit.

