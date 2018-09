Polizei Gelsenkirchen / Brand im Supermarkt

Brand im Supermarkt

Gelsenkirchen - Am Samstag, 22.09.2018 kam es gegen 16:50 Uhr auf dem Gelände eines Supermarktes, an der Gewerkenstraße im Ortsteil Schalke zu einem Brand. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass aus bislang unbekannter Ursache eine Müllpresse in Brand geraten war. Durch das Feuer bedingt kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Daher musste der Supermarkt geräumt werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Gewerkenstraße wurde für die Dauer der Lösch- und Räumungsarbeiten in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Brand selbst wurde durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Gelsenkirchen gelöscht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

OTS: Polizei Gelsenkirchen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/51056 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_51056.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen Leitstelle EPHK Wieschermann Telefon: 0209/365 2160 E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de www.polizei.nrw.de