Polizei Gelsenkirchen / Diebe stehlen Fahrrad und stellen ...

Diebe stehlen Fahrrad und stellen fremdes Rad in Garage - Besitzer gesucht

Gelsenkirchen - Aus einer unverschlossenen Garage ist einem Gelsenkirchener am Dienstag, 11.09.2018, ein Fahrrad gestohlen worden. Am Morgen gegen 6.50 Uhr war das schwarze Rad der Marke Tryrad noch in der Garage an der Wirknerstraße fest verschlossen gewesen. Erst am Abend gegen 18 Uhr stellte der 34-Jährige den Verlust fest und verständigte die Polizei. Kurioserweise fand er im Austausch ein fremdes Rad in seiner Garage vor.

Die Polizei sucht nun sowohl nach dem gestohlenen Fahrrad als auch nach der Besitzerin/dem Besitzer des aufgefundenen Fahrrades. Wer hat den Diebstahl beobachtet und kann Hinweise zum Verbleib des schwarzen Fahrrades oder dem Täter geben? Wer kann Angaben zum Eigentümer des gefundenen Fahrrades machen? Zeugen werden gebeten sich unter den Rufnummern 0209/365 -8213 (Kriminalkommissariat 22) oder -8240 (Kriminalwache) zu melden.

