Polizei Gelsenkirchen / Exhibitionist auf der Rungenberghalde - ...

Exhibitionist auf der Rungenberghalde - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen - Am Samstag, 18.08.2018, ca. 17.30 Uhr, zeigte sich auf der Rungenberghalde in Gelsenkirchen-Buer ein Mann in schamverletzender Art und Weise gegenüber zwei Mädchen (11 und 14 Jahre).

Beschrieben wird er als Deutscher, ca. 20 - 25 Jahre alt. Er war mit einem schwarzen Mountainbike unterwegs, bekleidet mit einer blauen Fahrradjacke. Er trug einen Fahrradhelm, seine Radhose war im Genitalbereich aufgeschnittten.

Hinweise auf den Mann erbittet die Polizei an das Fachkommissariat 11 unter der Tel.-Nr. 0209-365-7112 oder an die Kriminalwache unter der Tel.: 0209-365-8240.

