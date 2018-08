Polizei Gelsenkirchen / Fahrradfahrer stellt flüchtigen ...

Fahrradfahrer stellt flüchtigen Unfallverursacher in Bulmke-Hüllen

Gelsenkirchen - Zwei Fahrradfahrer fuhren am 16.08.2018, gegen 22:20 Uhr, auf der Wanner Straße in Richtung Konradstraße. Die beiden Männer radelten nebeneinander auf dem Radweg neben der Straße. Ein 51-jähriger Autofahrer aus Herne streifte im Vorbeifahren einen der Radfahrer. Der 36-jährige Gelsenkirchener stürzte und verletzte sich leicht. Der Herner setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. An der nächsten rotlichtzeigenden Ampel musste der Autofahrer warten. Die Fahrradfahrer holten ihn ein und stellten ein Fahrrad vor den Pkw, um eine Weiterfahrt zu verhindern. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest des 51-Jährigen verlief positiv. Die Polizisten nahmen ihn mit zur Wache. Dort entnahm ihm der zuständige Arzt eine Blutprobe. Die Beamten stellten die Autoschlüssel und den Führerschein des Herners sicher und untersagten ihm ausdrücklich das Führen fahrerlaubnispflichtiger Kraftfahrzeuge. Nach Abschluss der Maßnahmen trat der Mann seinen Heimweg zu Fuß an. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

