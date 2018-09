Polizei Gelsenkirchen / Fazit der Polizei Gelsenkirchen zu den ...

Fazit der Polizei Gelsenkirchen zu den Demonstrationen am 16.09.2018

Gelsenkirchen - Am Sonntag, den 16. September 2018, kam es in der Zeit von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr in der Gelsenkirchener Altstadt aufgrund von mehreren Versammlungen und einem angemeldeten Aufzug zu einem polizeilichen Großeinsatz. 300 Teilnehmer der Veranstaltung "Mütter gegen Gewalt/Patrioten NRW" trafen sich auf dem Bahnhofsvorplatz. Die Gegendemonstrationen auf dem Heinrich-König-Platz und der Husemannstraße besuchten ca. 2100 Teilnehmer. Größtenteils verliefen alle Veranstaltungen störungsfrei. Von 16:15 Uhr bis 16:45 Uhr führten die "Mütter gegen Gewalt und die Patrioten NRW" einen Aufzug durch Gelsenkirchener Altstadt durch, den die Polizei eng begleitete, so dass sie Störungen der Gegendemonstranten verhinderte. Während des Aufzuges kam es zu Beeinträchtigungen des Verkehrs in den betroffenen Straßen. In der Abreisephase der Teilnehmer der Veranstaltung vom Bahnhofvorplatz kam es im Bereich des Hauptbahnhofes zu weiteren Störversuchen. Auch diese konnten durch das konsequente Einschreiten der Einsatzkräfte unterbunden werden. Insgesamt leitete die Polizei acht Strafverfahren ein und nahm zwei Personen in Gewahrsam.

