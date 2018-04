Polizei Gelsenkirchen / Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei ...

Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei und der Stadt Gelsenkirchen

Gelsenkirchen - Polizei, Stadt und Zoll kontrollieren "Sisha-Bars" in Gelsenkirchen.

Die Kontrolle des Nichtraucherschutzes, des Gewerberechts und steuerrechtlicher Vorschriften waren am gestrigen Tag die Gründe für gemeinsame Kontrollen von Stadt, Zoll und Polizei. In der Zeit von 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr überprüften sie die vier "Sisha-Bars" in der Lohfeldstraße, der Hauptstraße, der Liboriusstraße und der Bismarckstraße und trafen dort insgesamt 66 Gäste an. Die Beamtinnen und Beamten des Zolls stellten in 2 Objekten Verstöße gegen das Steuergesetz fest und leiteten Ermittlungsverfahren ein. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Gelsenkirchen ahndeten in 2 Objekten Verstöße gegen das Nichtraucherschutzgesetz mit Verwarnungsgeldern gegen die Gäste und Ordnungswidrigkeitenanzeigen gegen die Betreiber der Bars. Im Rahmen der Amts- und Vollzugshilfe sorgten die Einsatzkräfte der Polizei für die Sicherheit und den Schutz der Kontrollierenden.

