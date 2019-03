Polizei Gelsenkirchen / Hochwertiges Werkzeug aus Firmenfahrzeug ...

Hochwertiges Werkzeug aus Firmenfahrzeug gestohlen

Gelsenkirchen - Bislang unbekannte Täter haben aus einem Firmenfahrzeug (Mercedes-Benz Sprinter) Werkzeug und einen tragbaren Computer im mittleren fünfstelligen Euro-Wert gestohlen. Ein 42-jähriger polnischer Staatsbürger hatte den Wagen am letzten Samstag, 23.03.2019, gegen 20.40 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes an der Dessauer Straße in Ückendorf abgestellt und den Diebstahl am nächsten Morgen, Sonntag, 24.04.2019, gegen 07.30 Uhr bemerkt. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in der fraglichen Zeit gemacht haben. Hinweise bitte an das zuständige Kommissariat unter 0209/ 365-8238 oder an die Kriminalwache unter 0209/365-8240.

OTS: Polizei Gelsenkirchen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/51056 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_51056.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen Thomas Nowaczyk Telefon: 0209 365-2013 E-Mail: thomas01.nowaczyk@polizei.nrw.de www.polizei.nrw.de