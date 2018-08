Polizei Gelsenkirchen / Jugend-Austausch der Rotarier zu Besuch ...

Jugend-Austausch der Rotarier zu Besuch bei der Polizei in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen - Das Polizeipräsidium öffnete am Mittwoch, 15.08.2018, seine Pforten für eine Gruppe Jugendlicher, die im Rahmen eines durch den Rotary Club Gelsenkirchen-Buer organisierten Austausches zu Gast in der Ruhrgebietsstadt waren. "Wir wollen Jugendlichen die Arbeit der Polizei hautnah zeigen und dadurch Berührungsängste abbauen", so Polizeipräsidentin Frau Anne Heselhaus-Schröer.

Die jugendlichen Besucher machten einen Rundgang durch die Behörde und erhielten so einen Einblick in die Tätigkeiten der verschieden Dienststellen. So zeigten die beiden Diensthündinnen Mila und Chaya in mehreren Übungen ihr Können als Suchhunde. Die Jugendlichen beeindruckte insbesondere das Stellen-Anbellen-Szenario eines flüchtigen Täters. Für diese Demonstration des Schutzdienstes mussten die Hundeführer sogar Schutzkleidung anziehen.

Nach einem Abstecher auf den Schießstand ging es für die Jugendlichen weiter in die Turnhalle des Präsidiums. Hier wurden sie bereits von Trainern der Fortbildungsstelle erwartet. Nach einer Vorführung von Schlag- und Blocktechniken konnten die Jugendlichen selbst aktiv werden. Gut geschützt mit der Körperschutzausstattung der Hundertschaft und einem Schutzhelm übten sie mit den Trainern im Verteidigungstraining den Umgang mit dem Einsatzmehrzweckstock.

Danach besuchten die Jugendlichen die Leitstelle, wo die Notrufe eingehen und die Einsatzvergabe an die Streifenwagen erfolgt. Das Beobachten der täglichen Arbeiten im Wachbetrieb der Polizeiwache Nord bildete den Schlusspunkt des Rundgangs durch die Behörde.

OTS: Polizei Gelsenkirchen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/51056 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_51056.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen Merle Mokwa Telefon: 0209/365-2011 E-Mail: merle.mokwa@polizei.nrw.de www.polizei.nrw.de

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -