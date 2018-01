Polizei Gelsenkirchen / Kind bei Verkehrsunfall schwerverletzt

Kind bei Verkehrsunfall schwerverletzt

Gelsenkirchen - Am Sonntag, 28.01.2018 gegen 17:20 Uhr kam es auf dem Parkplatz der Emanuelstraße im Ortsteil Neustadt zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 10-jähriger Junge schwer verletzt wurde. Dieser war zusammen mit anderen Kindern zwischen parkenden Autos hin und her gelaufen. Dabei hatte das verletzte Kind ein sich näherndes Auto übersehen, war in die Fahrertür des Wagens gelaufen und anschließend zu Boden gestürzt, wobei es mit einem Bein unter den Wagen geriet. Da der 32-jährige Autofahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, wurde das Bein des Kindes vom Hinterrad überrollt. Nach notärztlicher Behandlung vor Ort wurde der Junge mit einem Krankenwagen zur stationären Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

