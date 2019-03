Polizei Gelsenkirchen / Ladendieb auf frischer Tat gestellt

Ladendieb auf frischer Tat gestellt

Gelsenkirchen - Am Dienstag, 26.03.2019, konnten Polizeibeamte einen 30-jährigen Mann festnehmen, der versuchte, in einem Einzelhandelsgeschäft auf der Bahnhofstraße eine hochwertige elektronische Zahnbürste im Wert von mehreren hundert Euro zu stehlen. Der gebürtige Pole ohne festen Wohnsitz in Deutschland fiel zuvor einem Ladendetektiv auf, der den Mann daraufhin ansprach und festhielt, bis die Polizeibeamten eintrafen. Der Mann gab die Tat gegenüber den Beamten zu. Sie nahmen in vorläufig fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. Da der Beschuldigte nicht in Deutschland wohnt und die Gefahr besteht, dass er sich einem späteren Verfahren durch Flucht entziehen könnte, regten die Beamten bei der Staatsanwaltschaft Essen ein so genanntes beschleunigtes Verfahren an, das zu einer schnellen Verurteilung des Beschuldigten führt. Die Staatsanwaltschaft hat diesem Antrag entsprochen und leitete ein entsprechendes Verfahren ein.

