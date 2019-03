Polizei Gelsenkirchen / Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall ...

Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Gelsenkirchen - Am 01.03.2019 gegen 16:30 Uhr kam auf der Wickingstraße in Höhe Junkerweg im Ortsteil Neustadt zu einem Verkehrsunfall bei dem eine 20-jährige Gelsenkirchenerin aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Motorrad verlor und zu Fall kam, wobei sie sich Verletzungen zuzog, die einen stationären Behandlung erforderlich machten. Nach Erstversorgung vor Ort wurde sie mit einem Krankenwagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Frau nicht im Besitz der erforderlichen Führerscheins für das von ihr geführte Motorrad war. Sie erwartet nun eine Anzeige.

OTS: Polizei Gelsenkirchen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/51056 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_51056.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen Leitstelle EPHK Wieschermann Telefon: 0209/365 2160 E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de www.polizei.nrw.de