Polizei Gelsenkirchen / Nachwuchs bei der Polizei - 254 neue ...

Nachwuchs bei der Polizei - 254 neue Polizistinnen und Polizisten stehen in den Startlöchern

Gelsenkirchen - Am 03.09.2018, begrüßte die Gelsenkirchener Polizeipräsidentin Anne Heselhaus-Schröer, 254 angehende Kommissare/innen im Polizeipräsidium in Buer. Die jungen Frauen und Männer wurden durch die Behördenleiterin zu Polizeikommissaranwärterinnen und - anwärtern ernannt. Damit fiel der Startschuss für das drei Jahre dauernde Studium. Während der theoretische Teil des dualen Studienganges an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen (FHöV NRW) stattfindet, erfolgt die Umsetzung der Theorie in die Praxis im Landesamt für Aus- und Fortbildung der Polizei (LAFP) in Selm und in den Polizeibehörden Gelsenkirchen, Essen, Recklinghausen und Oberhausen . Diese vier Behörden bilden einen Ausbildungsverbund. Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums, werden die dann frischgebackenen Bachelor of Arts zu Polizeikommissarinnen und Polizeikommissaren ernannt.

