Polizei Gelsenkirchen / Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl

Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl

Gelsenkirchen - Bereits am 13.07.2018 entwendeten bislang unbekannte Täter, gegen 13:13 Uhr, Parfüm aus den Geschäftsräumen eines Kaufhauses auf der Bahnhofstraße, in der Gelsenkirchener Altstadt. Die Raumüberwachungskameras des Geschäftes zeichneten diesen Vorgang auf. Das zuständige Amtsgericht in Essen hat diese Bilder nun zur Veröffentlichung freigegeben. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den hier abgebildeten Personen und/oder deren Aufenthaltsort machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummer 0209/365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder - 8240 (Kriminalwache).

