Polizei Gelsenkirchen / Öffentlichkeitsfahndung wegen des ...

Öffentlichkeitsfahndung wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls und des Computerbetruges

Gelsenkirchen - Bereits am Donnerstag, den 09.08.2018, sind Unbekannte in der Zeit von 02:00 Uhr bis 04:30 Uhr in eine Erdgeschosswohnung auf der Kalthofstraße in Erle eingebrochen und haben zwei Handtaschen entwendet. In einer der Taschen befand sich eine Geldbörse mit einer Debitkarte. In der Zeit von 04:30 Uhr bis 04:37 Uhr hob eine bislang unbekannte Person mit dieser Karte unberechtigt Bargeld an einem Geldautomaten auf der Cranger Straße in Erle ab. Die Videoüberwachung des Geldautomaten filmte diese Vorgänge. Das Amtsgericht Essen hat die Bilder nun zur Veröffentlichung freigegeben. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu der hier abgebildeten Person und/ oder ihrem Aufenthaltsort machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209 / 365 - 8112 (KK21) oder - 8240 (Kriminalwache).

OTS: Polizei Gelsenkirchen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/51056 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_51056.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen Katrin Schute Telefon: 0209/365-2012 E-Mail: katrin.schute@polizei.nrw.de www.polizei.nrw.de

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -