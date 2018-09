Polizei Gelsenkirchen / Öffentlichkeitsfahndung wegen Verdachts ...

Öffentlichkeitsfahndung wegen Verdachts des Diebstahls in Horst

Gelsenkirchen - Bereits am Samstag, den 23.06.2018, gegen 17:25 Uhr, hat eine bislang unbekannte Frau in einem Drogeriemarkt auf der Markenstraße Waren im Gesamtverkaufswert eines vierstelligen Eurobetrags entwendet. Die Frau verstaute die Waren in einer mitgebrachten Tasche und verließ das Geschäft ohne zu bezahlen. Die Videoüberwachungsanlage des Drogeriemarktes filmte diesen Vorgang. Das Amtsgericht Essen hat diese Bilder nun zur Veröffentlichung freigegeben. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu der hier abgebildeten Person und/ oder ihrem Aufenthaltsort machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209 / 365 - 8112 (KK21) oder - 8240 (Kriminalwache).

