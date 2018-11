Polizei Gelsenkirchen / Öffentlichkeitsfahndung wegen Verdachts ...

Öffentlichkeitsfahndung wegen Verdachts des Diebstahls in besonders schwerem Fall

Gelsenkirchen - Bereits am Mittwoch, den 18.07.2018, gegen 04:05 Uhr und am Mittwoch, den 29.08.2018, gegen 00:25 Uhr hat ein bislang unbekannter Mann auf dem Gelände einer Tankstalle an der Polsumer Straße in Hassel zwei Staubsaugerautomaten aufgebrochen und das Münzgeld daraus entwendet. Die Videoüberwachungsanlage der Tankstelle filmte diese Vorgänge. Das Amtsgericht Essen hat die Bilder nun zur Veröffentlichung freigegeben. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu der hier abgebildeten Person und/ oder ihrem Aufenthaltsort machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209 / 365 - 8112 (KK21) oder - 8240 (Kriminalwache).

