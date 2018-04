Polizei Gelsenkirchen / Polizei Gelsenkirchen unterstützt eine ...

Polizei Gelsenkirchen unterstützt eine Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Wesel nach einem verdächtigen Tankbetrüger

Gelsenkirchen - Bereits am 15.11.2017 bat die Polizei Wesel die Bürgerinnen und Bürger des Kreises Wesel um Mithilfe bei einer Öffentlichkeitsfahndung nach einem verdächtigten Tankbetrüger. (s. hierzu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/3788631 ) Die weiteren Ermittlungen haben zwischenzeitlich ergeben, dass es auch zwei Taten an einer Tankstelle auf der Grothusstraße in Gelsenkirchen gegeben hat. Auch hier hatte der Tatverdächtige ein Fahrzeug betankt, um dann ohne zu bezahlen davon zu fahren. Aus diesem Grund unterstützen wir nun die Polizei in Wesel bei ihrer Öffentlichkeitsfahndung. Ein Bild des Tatverdächtigen finden Sie unter dem folgenden Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/3788631 Sachdienliche Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen und/oder seines Aufenthaltsortes bitte direkt an die Polizei in Wesel unter der Rufnummer 02845/3092-0.

OTS: Polizei Gelsenkirchen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/51056 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_51056.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen Katrin Schute Telefon: 0209/365-2012 E-Mail: katrin.schute@polizei.nrw.de www.polizei.nrw.de