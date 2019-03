Polizei Gelsenkirchen / Polizei stellt 935 Gramm Marihuana ...

Polizei stellt 935 Gramm Marihuana sicher - zwei Festnahmen

Gelsenkirchen - Nachdem die Kriminalpolizei monatelang ermittelt hatte, vollstreckten Polizeibeamte am Dienstag, 26.03.2019, richterliche Durchsuchungsbeschlüsse auf der Germanenstraße in Bulmke-Hüllen. Dabei fanden sie in der Wohnung eines 47-jährigen Gelsenkircheners in einem Tresor einen Eimer mit 935 Gramm Marihuana. Den Schlüssel zu diesem Tresor hatte der 34-jährige Nachbar des 47-Jährigen. Außerdem stellten die Polizeibeamten Bargeld sicher. Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen und ins Gewahrsam gebracht. Bereits im Sommer des letzten Jahres hatte ein Zeuge der Polizei den Hinweis gegeben, dass der 34-jährige Gelsenkirchener aus seiner Wohnung heraus mit Betäubungsmitteln handeln würde. Umfangreiche kriminalpolizeiliche Ermittlungen erhärteten diesen Verdacht und begründeten den Verdacht der Mittäterschaft gegen seinen 47-jährigen Nachbarn, so dass der zuständige Staatsanwalt beim Amtsgericht Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen, Kellerräume und eine Garage der beiden Beschuldigten beantragt hatte. Der 47-Jährige konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft den Heimweg antreten. Gegen den 34-jährigen stellte der zuständige Staatsanwalt einen Antrag auf Erlass eines Untersuchungshaftbefehls. Er wird heute beim zuständigen Amtsgericht einem Haftrichter vorgeführt.

