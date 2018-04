Polizei Gelsenkirchen / Polizei sucht Zeugen nach räuberischer ...

Polizei sucht Zeugen nach räuberischer Erpressung in Bulmke-Hüllen

Gelsenkirchen - Am Dienstag, den 03.04.2018, gegen 17:35 Uhr, ging eine 52-jährige Gelsenkirchenerin mit ihrem Hund auf dem Grünweg zwischen der Straße "Auf Böhlingshof" und der Bismarckstraße in Richtung Innenstadt. Dort sprachen sie zwei bislang unbekannte Männer an. Sie bedrohten die Gelsenkirchenerin und forderten ihre Tasche. Das Duo flüchtete mit der Tasche mit Geldbörse, persönlichen Papieren und Bargeld in Richtung Innenstadt. Die beiden Flüchtigen waren circa 175 cm groß, schlank und hatten dunkles Haar. Einer trug eine blaue Jeans, einen dunklen Pullover und eine dunkle Baseballkappe. Sein Komplize trug eine schwarze Hose, ein weißes T-Shirt und einen dunklen Kapuzenpullover. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Tathergang und/ oder den beiden flüchtigen Personen und/ oder ihrem Aufenthaltsort machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209 / 365 - 8112 (KK21) oder - 8240 (Kriminalwache).

OTS: Polizei Gelsenkirchen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/51056 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_51056.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen Katrin Schute Telefon: 0209/365-2012 E-Mail: katrin.schute@polizei.nrw.de www.polizei.nrw.de