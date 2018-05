Polizei Gelsenkirchen / Polizeikontrolle endet mit Widerstand

Polizeikontrolle endet mit Widerstand

Gelsenkirchen - Am Mittwoch den 23.05.18, gegen 23:15 Uhr, leistete ein 17- jähriger Gelsenkirchener Widerstand bei einer Polizeikontrolle in Horst. Die Beamten beobachteten drei junge Männer im Bereich der Diesterwegstraße, die sich sofort entfernten, als sie die Polizisten bemerkten. Bei dem Versuch die Gruppe anzuhalten, blieben zwei Personen stehen. Ein 17- jähriger Gelsenkirchener flüchtete in Richtung Markenstraße. Als die Beamten diesen einholten, wehrte er sich sofort heftig. Er schlug und trat nach den Einsatzkräften. Erst der Einsatz von Pfefferspray führte dazu, dass die Polizisten ihm Handfesseln anlegen konnten. Im Anschluss daran brachten sie ihn in das Polizeigewahrsam, wo ihn seine Mutter später abholte. Der Gelsenkirchener führte mehrere Tütchen Cannabis mit sich. Ihn erwartet ein Strafverfahren. Die Polizisten sowie der Jugendliche verletzten sich leicht.

