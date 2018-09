Polizei Gelsenkirchen / Pressemitteilung des Polizeipräsidiums ...

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Gelsenkirchen zu den Demonstrationen am 16.09.2018

Gelsenkirchen - Am Sonntag, den 16. September 2018, wird es in der Zeit von 12:00 Uhr bis 18:00 Uhr aufgrund von mehreren Versammlungen und einem angemeldeten Aufzug zu einem polizeilichen Großeinsatz in der Gelsenkirchener Altstadt kommen.

Insgesamt 11 Veranstaltungen mit unterschiedlichen Teilnehmerzahlen sind bei der Polizei angemeldet worden. Die Anmeldungen dieser Versammlungen sind unter Auflagen bestätigt worden.

Derzeit geht die Polizei Gelsenkirchen von ca. 2000 Teilnehmern aus, die sich während der Veranstaltungszeit vornehmlich auf dem Heinrich-König-Platz, dem Bahnhofsvorplatz und auf verschiedenen anderen Straßen in der Altstadt aufhalten und bewegen werden. Die Versammlungen werden mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften begleitet.

Die Polizei hat den Auftrag das Grundrecht auf Versammlungs- und Meinungsfreiheit aller Versammlungsteilnehmer zu schützen. Rechtsbrüche, Unfriedlichkeiten, Gewalttätigkeiten oder rassistische/diskriminierende und volksverhetzende Aussagen werden in Zusammenhang mit den Versammlungen nicht geduldet. Sie werden konsequent unterbunden und strafrechtlich verfolgt.

Einschränkungen für Anwohnerinnen und Anwohner sowie für Besucherinnen und Besucher der Altstadt werden aufgrund der Vielzahl an Versammlungen und Teilnehmern nicht verhindert werden können.

Die Polizei ist bemüht, diese Einschränkungen auf das nötige Maß zu beschränken.

OTS: Polizei Gelsenkirchen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/51056 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_51056.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen Merle Mokwa Telefon: 0209/365-2011 E-Mail: merle.mokwa@polizei.nrw.de www.polizei.nrw.de