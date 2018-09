Polizei Gelsenkirchen / Radfahrerin verletzt - Unfallverursacher ...

Radfahrerin verletzt - Unfallverursacher flüchtig

Gelsenkirchen - Am vergangenen Freitag, den 21. September, wurde eine 38-jährige Frau an der Kreuzung Grenzstraße/ Münchener Straße bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Sie fuhr gegen 13.10 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Grenzstraße. Den Polizeibeamten schilderte sie, dass plötzlich ein schwarzes Auto von rechts aus der Münchener Straße kommend auf die Grenzstraße abgebogen sei, ohne das dortige Stop-Schild zu beachten. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die Frau leicht verletzte. Der Unfallverursacher stieg kurz aus seinem Auto aus, ist dann aber wortlos weitergefahren, ohne sich um die Frau zu kümmern. Die Polizei bitte den Fahrzeugführer sich zur weiteren Sachverhaltsaufklärung zu melden. Darüber hinaus sucht sie Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall machen können und/ oder wissen, wo sich das gesuchte Auto und/oder der Fahrer aufhalten. Gesucht wird ein schwarzes Auto mit dem amtlichen britischen Kennzeichen "KV59MXA". Wahrscheinlich handelt es sich um einen "Rechtslenker". Der Fahrer ist ca. 40 Jahre alt, 180 Zentimeter groß und schlank. Er hat kurze dunkle Haare und trug schwarze Kleidung Sachdienliche Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 0209/ 365-6231 oder an die -2160 (Leitstelle).

