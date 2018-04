Polizei Gelsenkirchen / Raub in Hassel - Zeugen gesucht

Raub in Hassel - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen - Am Freitag, den 06.04.2018, gegen 10:30 Uhr, attackierte ein bislang unbekannter, maskierter Mann den 21-jährigen Angestellten eines Wettbüros auf der Polsumer Straße. Der 21-Jährige bereitete das Ladenlokal für die Geschäftsöffnung vor, als ihn der Unbekannte an den Haaren nach hinten zog und ihm gleichzeitig einen spitzen Gegenstand in den Rücken drückte. Der Unbekannte schob ihn in den hinteren Bereich des Wettbüros. Als eine dort arbeitende Reinigungskraft den Angriff bemerkte, schlug die 31-jährige Gelsenkirchenerin den Unbekannten mit einem Wischmopp und rief laut, dass sie die Polizei rufen werde. Der Unbekannte ergriff daraufhin die Flucht über die Polsumer Straße nach rechts in die Biele. Der Flüchtige war circa 180 cm groß, sehr schlank und hatte blondes bis dunkelblondes Haar. Das Deckhaar war etwas länger, das Haar an den Seiten war rasiert. Er trug eine schwarze, eng geschnittene Trainingshose, eine schwarze Maske vor dem Gesicht und eine weiße Kapuze. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Tathergang, dem flüchtigen Täter und/ oder seinem Aufenthaltsort machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209 / 365 - 8112 (KK21) oder - 8240 (Kriminalwache).

