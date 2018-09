Polizei Gelsenkirchen / Raub in Horst - Zeugen gesucht

Raub in Horst - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen - Am Mittwoch, den 05.09.2018, gegen 9:10 Uhr, hat ein bislang unbekannter Mann auf der Sandstraße/ Ecke Zum Bauverein einem 19 - jährigen Gelsenkirchener Geld und Personalausweis geraubt. Der Gelsenkirchener wollte auf dem Weg zur Arbeit an einem Automaten Zigaretten ziehen. Dabei wurde er nach eigenen Angaben plötzlich von hinten niedergeschlagen und fiel zu Boden. Er erlitt leichte Verletzungen. Der Unbekannte entwendete den Personalausweis und Bargeld des Gelsenkircheners. Er flüchtete mit seiner Beute auf der Straße Zum Bauverein in östlicher Richtung. Der Flüchtige war circa 180 cm groß. Er trug eine dunkelblaue oder schwarze Jogginghose und einen dunkelblauen oder schwarzen Kapuzenpullover. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Flüchtigen und/ oder seinem Aufenthaltsort machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209 / 365 - 8112 (KK21) oder - 8240 (Kriminalwache).

