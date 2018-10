Polizei Gelsenkirchen / Schwerer Raub in Gelsenkirchen-Buer - ...

Schwerer Raub in Gelsenkirchen-Buer - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen - Gestern, 16.10.2018, gegen 07:10 Uhr, überfielen zwei bislang unbekannte Männer einen 46-jährigen Gelsenkirchener, der auf dem Weg zur Arbeit war. Der Gelsenkirchener war auf der Sedanstraße in Richtung Devesestraße unterwegs, als ihn das Duo ansprach. Als sich der Geschädigte zu den Männern umdrehte, sprühten sie ihm Reizgas ins Gesicht, schlugen und traten auf ihn ein. Ein 21-jähriger Gladbecker, der sich in Höhe der Drechslerstraße befand, eilte dem am Boden liegenden Mann zur Hilfe. Daraufhin flüchteten beide Täter mit dem Portemonnaie des Opfers in Richtung Schreiner Straße. Die eingesetzten Polizeibeamten verständigten einen Rettungswagen, der den 46-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus brachte. Eine sofortige Fahndung nach den Flüchtigen verlief ergebnislos. Die unbekannten Täter werden wie folgt beschrieben: Beide circa 170 bis180 cm groß, mollige/kräftige Statur, schwarze Bekleidung mit Kapuze. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den flüchtigen Tätern und/oder deren Aufenthaltsort machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/365-8112 (KK21) oder -8240 (Kriminalwache).

OTS: Polizei Gelsenkirchen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/51056 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_51056.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen Yvonne Shirazi Adl Telefon: 0209/365-2014 E-Mail: Yvonne.ShiraziAdl@polizei.nrw.de www.polizei.nrw.de